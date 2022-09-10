Определились имена финалистов US Open-2022

В первом полуфинальном матче Открытого чемпионата США – US Open-2022 норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР №5) за право сыграть в главном поединке турнира победил представителя россии Карена Хачанова (АТР №27).

Счет матча 3-1 (7-6; 6-2; 5-7; 6-2) в пользу триумфатора встречи, на счету которого 10 подач на вылет, 52 винера, 6 из 13 использованных брейков, 34 невынужденных ошибки и 1 двойная ошибка.

Для норвежца это второй финал на турнирах серии Grand Slam. Ранее в этом году он дошел до финала Roland Garros, но уступил Рафаэлю Надалю.

Во втором полуфинальном матче турнира испанец Карлос Алькарас (АТР №3) победил американца Фрэнсиса Тиафо (АТР №22). Счет матча 3-2 (6-7; 6-3; 6-1; 6-7; 6-3) . На счету триумфатора встречи 6 подач на вылет, 59 виннеров, 9 из 20 использованных брейков, 37 невынужденных и 3 двойные ошибки.

Для Алькараса этот финал станет поистине историческим. Он является самым молодым финалистом турнира Grand Slam начиная с 2005 года (Рафаэль Надаль на Roland Garros) и самым молодым финалистом турнира US Open за последние 32 года (Пит Сампрас).

Это будет третья очная встреча для теннисистов. Пока счет 2-0 в пользу Алькараса. Отметим, что триумфатор финала US Open-2022 станет первой ракеткой мира уже в понедельник, 12 сентября.