Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились имена финалистов US Open-2022
Молодой финал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом полуфинальном матче Открытого чемпионата США – US Open-2022 норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР №5) за право сыграть в главном поединке турнира победил представителя россии Карена Хачанова (АТР №27).
Счет матча 3-1 (7-6; 6-2; 5-7; 6-2) в пользу триумфатора встречи, на счету которого 10 подач на вылет, 52 винера, 6 из 13 использованных брейков, 34 невынужденных ошибки и 1 двойная ошибка.
Для норвежца это второй финал на турнирах серии Grand Slam. Ранее в этом году он дошел до финала Roland Garros, но уступил Рафаэлю Надалю.
Во втором полуфинальном матче турнира испанец Карлос Алькарас (АТР №3) победил американца Фрэнсиса Тиафо (АТР №22). Счет матча 3-2 (6-7; 6-3; 6-1; 6-7; 6-3). На счету триумфатора встречи 6 подач на вылет, 59 виннеров, 9 из 20 использованных брейков, 37 невынужденных и 3 двойные ошибки.
Для Алькараса этот финал станет поистине историческим. Он является самым молодым финалистом турнира Grand Slam начиная с 2005 года (Рафаэль Надаль на Roland Garros) и самым молодым финалистом турнира US Open за последние 32 года (Пит Сампрас).
Это будет третья очная встреча для теннисистов. Пока счет 2-0 в пользу Алькараса. Отметим, что триумфатор финала US Open-2022 станет первой ракеткой мира уже в понедельник, 12 сентября.
Популярное сейчас
- Шапаренко пропустит полгода, в УПЛ случилась сенсация. Главные новости за 9 сентября
- Бущан и Шапаренко отправились в Барселону
- В освобожденной Балаклее начались фильтрационные мероприятия - ФОТО
- Карлос Алькарас установил рекорд, который держался с 1968 года
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО