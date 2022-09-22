Наоми Осака снялась с турнира в Токио

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", японская теннисистка Наоми Осака приняла решение сняться с турнира WTA-500 в Токио.

24-летняя спортсменка из-за болезни отказалась выйти на матч второго круга с Беатрис Хаддад-Майей. Об этом сообщает WTA Insider в своём «твиттере». Таким образом, 26-летняя представительница Бразилии автоматически вышла в четвертьфинал соревнований.

За выход в полуфинал турнира Хаддад-Майя сразится с победительницей матча Вероника Кудерметова — Фернанда Контрерас Гомес.