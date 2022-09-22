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Наоми Осака снялась с турнира в Токио

Теннис
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Всему виной болезнь теннисистки

Наоми Осака снялась с турнира в Токио

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", японская теннисистка Наоми Осака приняла решение сняться с турнира WTA-500 в Токио.

24-летняя спортсменка из-за болезни отказалась выйти на матч второго круга с Беатрис Хаддад-Майей. Об этом сообщает WTA Insider в своём «твиттере». Таким образом, 26-летняя представительница Бразилии автоматически вышла в четвертьфинал соревнований.

За выход в полуфинал турнира Хаддад-Майя сразится с победительницей матча Вероника Кудерметова — Фернанда Контрерас Гомес.

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В статье: Наоми Осака
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