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Федерер опубликовал фото команды Team Europe

Теннис
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Швейцарец сыграет свой последний турнир в карьере

Федерер опубликовал фото команды Team Europe

Фото: Instagram

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как готовится к своему прощальному матчу.

41-летний Федерер попрощается с теннисом, после того как сыграет матч в парном разряде на Кубке Лэйвера. Напарником Роджера будет 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль; они сразятся с Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком из сборной мира.

"Вся банда готова к матчу", — подписал он снимки.

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В статье: Роджер Федерер
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