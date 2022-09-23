Федерер опубликовал фото команды Team Europe

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как готовится к своему прощальному матчу.

41-летний Федерер попрощается с теннисом, после того как сыграет матч в парном разряде на Кубке Лэйвера. Напарником Роджера будет 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль; они сразятся с Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком из сборной мира.

"Вся банда готова к матчу", — подписал он снимки.