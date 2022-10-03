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Ангелина Калинина поднялась на 2 строчки в обновленном рейтинге WTA

Теннис
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Также неплохой результат показала Людмила Киченок

Ангелина Калинина поднялась на 2 строчки в обновленном рейтинге WTA

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина в обновленном рейтинге сумела подняться на 2 позиции (45-е место).

Марта Костюк сохранила за собой 56-ю стрчку, а Даяна Ястремская и Леся Цуренко опустились на 92-е и 95-е место соответственно.

Благодаря успешному выступлению на прошлой неделе улучшили свое положение в рейтинге WTA Катарина Завацкая (326-е место) и Катерина Володько (369-е место).

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок, после победы на турнире в Таллинне вернулась в топ-10, заняв десятую строчку. Марта Костюк потеряла одну позицию - 40-е место, а Надежда Киченок поднялась сразу на 79-ю строчку в рейтинге WTA.

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В статье: Марта Костюк Даяна Ястремская Людмила Киченок Ангелина Калинина
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Источник:
БТУ

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