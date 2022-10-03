Ангелина Калинина поднялась на 2 строчки в обновленном рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина в обновленном рейтинге сумела подняться на 2 позиции (45-е место).

Марта Костюк сохранила за собой 56-ю стрчку, а Даяна Ястремская и Леся Цуренко опустились на 92-е и 95-е место соответственно.

Благодаря успешному выступлению на прошлой неделе улучшили свое положение в рейтинге WTA Катарина Завацкая (326-е место) и Катерина Володько (369-е место).

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок, после победы на турнире в Таллинне вернулась в топ-10, заняв десятую строчку. Марта Костюк потеряла одну позицию - 40-е место, а Надежда Киченок поднялась сразу на 79-ю строчку в рейтинге WTA.