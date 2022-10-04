Карлос Алькарас впервые за 62 матча не смог взять ни единого сета

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который уступил в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан) Давиду Гоффену, впервые за 62 матча не взял ни одного сета.

Это его первое сухое поражение за 11 месяцев.

Несмотря на это, Алькарас остаётся как лидером рейтинга ATP, так и лидером Чемпионской гонки ATP. В обоих списках его ближайшим преследователем является другой испанец, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.