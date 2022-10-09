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WTA. Швентек и Крейчикова сразятся за титул в Остраве
Интересный финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 октября, в чешской Остраве состоится финальный матч турнира серии WTA 500. В решающем поединке за титул между собой сыграют первая ракетка планеты Ига Швентек и местная спортсменка Барбора Крейчикова (WTA №23).
Полька в поединке 1/2 финала одолела рашистку екатерину александрову. Счет матча 2-1 (7-6; 2-6; 6-4) в пользу Иги, на счету которой 3 подачи на вылет, 12 подряд выигранных очков, 2 из 6 использованных брейков и 1 двойная ошибка.
Во втором полуфинале Крейчикова победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №26). Счет матча 2-1 (3-6; 7-6; 6-4) в пользу чешки, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 подряд выигранных очков, 2 из 3 использованных брейков и 9 двойных ошибок.
Для Швентек этот финал станет восьмым в текущем сезоне и 12-м за всю карьеру. На ее счету 10 титулов. Барбора в этом году третий раз сыграет в решающем матче, а за всю карьеру это ее восьмой финал (4 титула).
Что касается очных встреч, то здесь лидирует Швентек (2-0).
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