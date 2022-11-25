Сборная Канады вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с Италией

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса в парном разряде, в котором представители Канады Денис Шаповалов и Вашек Поспишил играли с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем, одержав победу.

Кубок Дэвиса. Парный разряд

Денис Шаповалов/Вашек Поспишил - Кевином Кравиц/Тимом Пюц 2:6, 6:3, 6:3

Встреча проходила на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 47 минут. Шаповалов и Поспишил восемь раз за матч подали навылет, выиграли 36% очков на приёме и реализовали три из восьми брейк-пойнтов. Кравиц и Пюц выполнили всего один эйс, при этом у них выше процент попадания первой подачи (77%), а по числу двойных ошибок соперники оказались равны (по одной).

Канадцы выиграли четвертьфинальное противостояние у немцев со счётом 2:1.