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Сборная Канады вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с Италией
Шаповалов и Поспишил добыли волевую победу
Завершился четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса в парном разряде, в котором представители Канады Денис Шаповалов и Вашек Поспишил играли с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем, одержав победу.
Кубок Дэвиса. Парный разряд
Денис Шаповалов/Вашек Поспишил - Кевином Кравиц/Тимом Пюц 2:6, 6:3, 6:3
Встреча проходила на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 47 минут. Шаповалов и Поспишил восемь раз за матч подали навылет, выиграли 36% очков на приёме и реализовали три из восьми брейк-пойнтов. Кравиц и Пюц выполнили всего один эйс, при этом у них выше процент попадания первой подачи (77%), а по числу двойных ошибок соперники оказались равны (по одной).
Канадцы выиграли четвертьфинальное противостояние у немцев со счётом 2:1.
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