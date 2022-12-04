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WTA. Алиша Паркс берет первый Челленджер в карьере
Вынесла в финале Ребекку Петерсон
Фото: Tennis Majors
Андорра-ла-Велья (WTA), американская теннисистка Алиша Паркс выиграла свой первый одиночный турнир уровня WTA – им стал Челленджер в столице Андорры. В финале американка обыграла шведскую теннисистку Ребекку Петерсон.
На парных турнирах Паркс была более успешной – у нее есть титулы WTA 500 в Остраве и Челленджера в Мидлэнде, Мичиган. Примечтально, что в финале последнего Алиша, вместе с Эйжей Мухаммад, вынесла украинку Надежду Киченок и немку Анну-Лену Фридзам.
Крытые корты, хард
Алиша Паркс (США) – Ребекка Петерсон (Швеция)
6:1|6:4
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