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WTA. Алиша Паркс берет первый Челленджер в карьере

Теннис
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Вынесла в финале Ребекку Петерсон

WTA. Алиша Паркс берет первый Челленджер в карьере

Фото: Tennis Majors

UA-Футбол
Новина українською

Андорра-ла-Велья (WTA), американская теннисистка Алиша Паркс выиграла свой первый одиночный турнир уровня WTA – им стал Челленджер в столице Андорры. В финале американка обыграла шведскую теннисистку Ребекку Петерсон.

На парных турнирах Паркс была более успешной – у нее есть титулы WTA 500 в Остраве и Челленджера в Мидлэнде, Мичиган. Примечтально, что в финале последнего Алиша, вместе с Эйжей Мухаммад, вынесла украинку Надежду Киченок и немку Анну-Лену Фридзам.

Крытые корты, хард

Алиша Паркс (США) – Ребекка Петерсон (Швеция)

6:1|6:4

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В статье: теннис Ребекка Петерсон
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