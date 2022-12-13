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Мария Саккари стала обладательницей награды Jerry Diamond Aces Award

Теннис
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Она вручается теннисистам, которые внесли наибольший вклад в популяризацию тенниса

Мария Саккари стала обладательницей награды Jerry Diamond Aces Award

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари стала обладательницей награды Jerry Diamond Aces Award, которая ежегодно вручается участницам WTA-тура, внёсшим наибольший вклад в популяризацию тенниса.

В предыдущие годы эту награду получали такие теннисистки, как Элина Свитолина, Анжелика Кербер, Симона Халеп, Каролина Возняцки, Виктория Азаренко, Светлана Кузнецова и другие.

На Итоговом турнире WTA в Форт-Уэрте (США) Саккари отметилась уникальным достижением: она стала восьмой теннисисткой, выигравшей все три матча на групповом этапе, не отдав соперницам ни сета.

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В статье: Мария Саккари
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