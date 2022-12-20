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Зверев обыграл Джоковича в выставочном турнире в Дубае
Немец выиграл все два сета
Фото: ATP Tour
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" серба Новака Джоковича в рамках группового этапа командного выставочного турнира "Мировая теннисная лига", который проходит в Дубае (ОАЭ).
Александр Зверев - Новак Джокович 6:3, 6:4
Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Зверев четыре раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Джоковича один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.
Отметим, что для Зверева это первая победа после травмы, полученной на "Ролан Гаррос".
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