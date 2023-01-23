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Каролин Гарсия сенсационно уступила Магде Линетт в 1/8 финала Australian Open
Неожиданый результат
Фото: World Today News
45-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт обыграла представительницу Франции, четвёртую ракетку мира Каролин Гарсию.
Магда Линетт - Каролин Гарсия 7:6 (7:3), 6:4
Продолжительность этого матча составила 1 час 57 минут. 30-летняя полька сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 10. Её соперница три раза подала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде турнира соперницей Линетт будет представительница Чехии Каролина Плишкова, которая обыграла Чжан Шуай, представляющую Китай, со счётом 6:0, 6:4.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.
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