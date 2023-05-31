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Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Теннис
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Так держать!

Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала волевую победу во втором круге теннисного турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос. Свитолина в трех сетах справилась с австралийкой Сторм Сандерс.

Соперница мощно начала встречу и почти не оставила шансов Свитолиной в первом сете – 6:2. Однако украинка не потеряла концентрацию и смогла забрать второй сет. В третьей партии Элина сразу же повела с брейком, а Сандерс не справилась с напряжением и почти не сопротивлялась.

Свитолина была лучше по количеству эйсов (0:7). У соперниц равное количество активно выигранных мячей (25:25), но у Сандерс гораздо больше невынужденных ошибок (45:28).

В третьем круге Элина встретится с победительницей пары Каролин Гарсия – Анна Блинкова.

Теннис. WTA. Открытый чемпионат Франции. Второй круг
Сторм Сандерс (Австралия, 204) – Элина Свитолина (Украина, 192) 6:3, 3:6, 1:6

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В статье: Элина Свитолина
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