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Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос
Так держать!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала волевую победу во втором круге теннисного турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос. Свитолина в трех сетах справилась с австралийкой Сторм Сандерс.
Соперница мощно начала встречу и почти не оставила шансов Свитолиной в первом сете – 6:2. Однако украинка не потеряла концентрацию и смогла забрать второй сет. В третьей партии Элина сразу же повела с брейком, а Сандерс не справилась с напряжением и почти не сопротивлялась.
Свитолина была лучше по количеству эйсов (0:7). У соперниц равное количество активно выигранных мячей (25:25), но у Сандерс гораздо больше невынужденных ошибок (45:28).
В третьем круге Элина встретится с победительницей пары Каролин Гарсия – Анна Блинкова.
Теннис. WTA. Открытый чемпионат Франции. Второй круг
Сторм Сандерс (Австралия, 204) – Элина Свитолина (Украина, 192) 6:3, 3:6, 1:6
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