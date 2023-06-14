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Борна Чорич уступил на старте турнира АТР-250 в Хертогенбосхе
Теннисист не выиграл ни единого сета
15-я ракетка мира, 26-летний хорватский теннисист Борна Чорич неудачно стартовал на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
В стартовом матче Чорич проиграл представителю США Маккензи Макдональду.
Борна Чорич - Маккензи Макдональд 4:6, 4:6
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 27 минут. Чорич пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Макдональда четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Соперник Чорича определится позже.
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