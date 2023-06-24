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Костюк вышла в финал турнира WTA 250 в парном разряде
В финале встретятся с парой Сандерс-Паркс
Фото: Getty Images
Сегодня прошли полуфиналы парного турнира WTA 250. Украинка Марта Костюк вместе с чешкой Барборой Крейчиковой вышли в финал, одолев польку Магду Линетт и американку Бернарду Перу - 6:3, 6:4.
В одиночном разряде Марта проиграла на старте турнира.
В другом полуфинальном матче также играла украинская спортсменка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко. Они уступили теннисисткам Сторм Сандерс и Алише Паркс - 3:6, 5:7.
Победители полуфиналов встретятся 25.06 в 17:00.
WTA 250. Бирмингем, Великобритания
Парный разряд, полуфинал
Марта Костюк/Барбора Крейчикова - Магда Линетт/Бернарда Пера - 6:3, 6:4
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