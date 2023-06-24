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Костюк вышла в финал турнира WTA 250 в парном разряде

Теннис
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В финале встретятся с парой Сандерс-Паркс

Костюк вышла в финал турнира WTA 250 в парном разряде

Фото: Getty Images

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Сегодня прошли полуфиналы парного турнира WTA 250. Украинка Марта Костюк вместе с чешкой Барборой Крейчиковой вышли в финал, одолев польку Магду Линетт и американку Бернарду Перу - 6:3, 6:4.

В одиночном разряде Марта проиграла на старте турнира.

В другом полуфинальном матче также играла украинская спортсменка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко. Они уступили теннисисткам Сторм Сандерс и Алише Паркс - 3:6, 5:7.

Победители полуфиналов встретятся 25.06 в 17:00.

WTA 250. Бирмингем, Великобритания

Парный разряд, полуфинал

Марта Костюк/Барбора Крейчикова - Магда Линетт/Бернарда Пера - 6:3, 6:4

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В статье: Марта Костюк Людмила Киченок Барбора Крейчикова Магда Линетт WTA
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