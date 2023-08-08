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Названы рекордные призовые US Open-2023

Теннис
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Они увеличены по сравнению с прошлым годом

Названы рекордные призовые US Open-2023

Фото: sport.ru

Новина українською

Организаторы US Open – 2023 назвали призовой фонд грядущих соревнований.

По сравнению с 2022 годом его увеличили на 8%, он составил рекордные $ 65 млн (в 2022-м было $ 60 млн).

Американский мэйджор, как и в прошлом году, демонстрирует рекордные призовые среди турниров серии "Большого шлема".

Победители US Open – 2023 в одиночном разряде получат по $ 3 млн.

Первый круг – $ 81,5 тыс.

Второй круг – $ 123 тыс.

Третий круг – $ 191 тыс.

Четвёртый круг – $ 284 тыс.

Четвертьфинал – $ 455 тыс.

Полуфинал – $ 775 тыс.

Финал – $ 1,5 млн.

Титул – $ 3 млн.

Напомним, что US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября.

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В статье: us open
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