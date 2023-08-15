Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Маррей пропустит турнир в Цинциннати
Теннисист готовиться к следующему турниру
Великобританский теннисист Энди Маррей пропустит на турнире в Цинциннати, пишет пресс-служба соревнования.
Спортсмен принял решение не выступать на этом турнире.
Ранее стало известно, что трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей примет участие в Кубке Дэвиса, который пройдёт с 12 по 18 сентября.
Напомним, что Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мудрику не хватило времени, Ливерпулю опорника, а Баварии – тренера. Обзор главных матчей уик-энда
- Луческу покинет Динамо в случае непопадания в групповой этап ЛК - Источник
- Победа Шахтера, новый конкурент для Лунина, переговоры по Русину. Главные новости за 14 августа
- Ястремская - победительница турнира WTA 125
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн