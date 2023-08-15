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Энди Маррей пропустит турнир в Цинциннати

Теннис
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Теннисист готовиться к следующему турниру

Энди Маррей пропустит турнир в Цинциннати

Новина українською

Великобританский теннисист Энди Маррей пропустит на турнире в Цинциннати, пишет пресс-служба соревнования.

Спортсмен принял решение не выступать на этом турнире.

Ранее стало известно, что трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей примет участие в Кубке Дэвиса, который пройдёт с 12 по 18 сентября.

Напомним, что Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати.

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В статье: Энди Маррей
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