Доминик Тим снялся с турнира в Уинстон-Сейлеме

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим снялся с турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США).

Его заменит американец Омни Кумар.

Напомним, что турнир стартует с 20 и продлится до 26 августа.