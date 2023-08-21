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Доминик Тим снялся с турнира в Уинстон-Сейлеме
Его заменит американский теннисист
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим снялся с турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США).
Его заменит американец Омни Кумар.
Напомним, что турнир стартует с 20 и продлится до 26 августа.
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