  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кори Гауфф: Я показывала свой лучший теннис
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кори Гауфф: Я показывала свой лучший теннис

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка не смогла справиться с давлением во время матчей

Кори Гауфф: Я показывала свой лучший теннис

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Победительница US Open — 2023 американка Кори Гауфф рассказала, что помогало ей держать концентрацию и справляться с волнением во время финального матча турнира с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).

"Когда я тренируюсь, мы шутим и говорим о вещах за пределами корта. В парном разряде мы с Джесс всегда говорим о том, что мы не беседуем о вещах, происходящих на корте. Я пыталась привнести больше этого в мои выступления в одиночном разряде.

Нужно быть сосредоточенной, но не пытаться отключиться. Глядя на звёзд, которые были там, или обращая внимание на то, какие песни играли во время переходов, я немного отдохнула от давления, которое росло вокруг меня на площадке, и я думаю, что это помогло.

Я показывала свой лучший теннис, когда была расслаблена, и, честно говоря, весь матч я особо не нервничала. Когда нервничаешь, это чувствуется в горле, а сегодня я этого вообще не чувствовала, ни во время сетбола, ни во время матчболов. Я немного это чувствовала перед матчем, но, когда выходила на корт, чувствовала себя нормально", — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.

По теме
yellow-arrow
Симона Халеп лишилась очков в рейтинге WTA
yellow-arrow
Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп лишилась очков в рейтинге WTA
yellow-arrow
Названы призовые Джоковича за участие в US Open — 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кори Гауфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде