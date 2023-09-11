Кори Гауфф: Я показывала свой лучший теннис

Победительница US Open — 2023 американка Кори Гауфф рассказала, что помогало ей держать концентрацию и справляться с волнением во время финального матча турнира с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).

"Когда я тренируюсь, мы шутим и говорим о вещах за пределами корта. В парном разряде мы с Джесс всегда говорим о том, что мы не беседуем о вещах, происходящих на корте. Я пыталась привнести больше этого в мои выступления в одиночном разряде.

Нужно быть сосредоточенной, но не пытаться отключиться. Глядя на звёзд, которые были там, или обращая внимание на то, какие песни играли во время переходов, я немного отдохнула от давления, которое росло вокруг меня на площадке, и я думаю, что это помогло.

Я показывала свой лучший теннис, когда была расслаблена, и, честно говоря, весь матч я особо не нервничала. Когда нервничаешь, это чувствуется в горле, а сегодня я этого вообще не чувствовала, ни во время сетбола, ни во время матчболов. Я немного это чувствовала перед матчем, но, когда выходила на корт, чувствовала себя нормально", — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.