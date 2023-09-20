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Катарина Завацкая в решающем сете уступила 71-й ракетке мира
А шансы на победу были
Фото: twitter
Украинская теннисистка Катарина Завацкая оставила почвенный турнир серии WTA 125 в Парме (Италия).
Во втором круге соревнований украинка в трех сетах уступила Ани Богдан.
Матч длился 2 часа и 31 минуту.
WTA 125 Парма. Грунт. 1/8 финала
Екатерина Завацкая (Украина, 194) – Ана Богдан (Румыния, 71) – 6:4, 2:6, 4:6
В первых двух сетах теннисистки обменялись победами, а вот в решающем украинке не удалось довести камбек в сете до конца.
В четвертьфинале турнира в Парме Богдан сыграет против победительницы матча Жаклин Кристиан – Ева Веддер.
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