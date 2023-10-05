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Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Она обыграла Синьюй Ван
фото - flashscore.com.ua
В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) шестая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над представительницей Китая Синьюй Ван (37-я в рейтинге WTA).
Пекин. WTA-1000
Мария Саккари - Синьюй Ван 6:4, 2:6, 6:3
Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. Саккари в этой встрече трижды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Ван один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В четвертьфинале турнира в Пекине Мария Саккари встретится с третьей ракеткой мира, американской теннисисткой Кори Гауфф
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