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Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Теннис
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Она обыграла Синьюй Ван

Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

фото - flashscore.com.ua

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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) шестая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над представительницей Китая Синьюй Ван (37-я в рейтинге WTA).

Пекин. WTA-1000

Мария Саккари - Синьюй Ван 6:4, 2:6, 6:3

Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. Саккари в этой встрече трижды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Ван один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира в Пекине Мария Саккари встретится с третьей ракеткой мира, американской теннисисткой Кори Гауфф

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В статье: Мария Саккари
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