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Джессика Пегула одержала третью победу подряд на Итоговом турнире WTA
Теннисистка не знает горечи поражений
firstorderhistorians.com
Американская теннисистка Джессика Пегула одержала третью победу подряд на Итоговом турнире WTA.
Американка 3 ноября обыграла представительницу Греции Марию Саккари.
Итоговый турнир WTA.
Джессика Пегула — Мария Саккари 6:3, 6:2
Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Пегула реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Саккари восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября.