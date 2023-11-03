Американская теннисистка Джессика Пегула одержала третью победу подряд на Итоговом турнире WTA.

Американка 3 ноября обыграла представительницу Греции Марию Саккари.

Итоговый турнир WTA.

Джессика Пегула — Мария Саккари 6:3, 6:2

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Пегула реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Саккари восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября.