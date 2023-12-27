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Джокович: Алькарас будет одним из величайших теннисистов в течение следующих 10-15 лет
Испанец демонстрирует отличные результаты
Фото: The Denver Channel
24-кратный победитель турниров "Большого шлема", лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сербский теннисист Новак Джокович высказал мнение о второй ракетке мира, 20-летнем испанце Карлосе Алькарасе, как о человеке, который будет определять мировой теннис в ближайшие годы.
"Он будет одним из величайших лидеров этого вида спорта в течение следующих 10-15 лет, и, определённо, мы продолжим видеть от него много вещей на крупнейших турнирах. Надаль не играл в 2023 году, Федерер завершил карьеру. Наше поколение уходит, но то, что появляется в Алькарасе, великолепно", — цитирует Джоковича Eurosport.
Ранее Джокович отзывался об Алькарасе как о самом совершенном игроке мирового тенниса.
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