  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович: Алькарас будет одним из величайших теннисистов в течение следующих 10-15 лет
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович: Алькарас будет одним из величайших теннисистов в течение следующих 10-15 лет

Теннис

Испанец демонстрирует отличные результаты

Джокович: Алькарас будет одним из величайших теннисистов в течение следующих 10-15 лет

Фото: The Denver Channel

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров "Большого шлема", лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сербский теннисист Новак Джокович высказал мнение о второй ракетке мира, 20-летнем испанце Карлосе Алькарасе, как о человеке, который будет определять мировой теннис в ближайшие годы.

"Он будет одним из величайших лидеров этого вида спорта в течение следующих 10-15 лет, и, определённо, мы продолжим видеть от него много вещей на крупнейших турнирах. Надаль не играл в 2023 году, Федерер завершил карьеру. Наше поколение уходит, но то, что появляется в Алькарасе, великолепно", — цитирует Джоковича Eurosport.

Ранее Джокович отзывался об Алькарасе как о самом совершенном игроке мирового тенниса.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович признан лучшим спортсменом Европы по версии PAP
yellow-arrow
ATP изменила систему начисления рейтинговых очков
yellow-arrow
Марта Костюк сыграет в парном разряде Australian Open
Новак Джокович Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости