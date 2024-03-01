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Акапулько. Стефанос Циципас потерпел поражение от Алекса де Минора в четвертьфинале соревнований
Грек выиграл первый сет, но уступил в двух следующих
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
1 марта, состоялся матч в рамках четвертьфинала турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), в котором сошлись австралийский теннисист Алекс де Минор (девятая ракетка мира) и грек Стефанос Циципас (12-я ракетка). Победу одержал де Минор.
Акапулько. 1/4 финала
Алекс де Минор — Стефанос Циципас 1:6, 6:3, 6:3
Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За это время Алекс сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Циципас, в свою очередь, сделал пять эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять из семи брейк-пойнтов.
В полуфинале турнира соперником де Минора станет британский теннисист Джек Дрэйпер (50-я ракетка), обыгравший в четвертьфинале сербского теннисиста Миомира Кецмановича (53-й) со счётом 6:2, 6:2.
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