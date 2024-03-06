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Российских и белорусских теннисистов допустили к Олимпиаде и Паралимпиаде в нейтральном статусе

Теннис
Обновлено

Не самое разумное решение

Российских и белорусских теннисистов допустили к Олимпиаде и Паралимпиаде в нейтральном статусе

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация тенниса допустила российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде в нейтральном статусе. Соответствующее решение указано на официальном сайте ITF.

Сообщается, что нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям к отбору, которые изложены в регламентах ITF.

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"Решение ITF согласовано с большинством международных федераций и касается личных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх в Париже, которые состоятся летом 2024 года. Позиция ITF также соответствует действующей международной политике тенниса, которая была принята в марте 2022 года", — отмечается в заявлении организации.

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