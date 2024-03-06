Российских и белорусских теннисистов допустили к Олимпиаде и Паралимпиаде в нейтральном статусе

Международная федерация тенниса допустила российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде в нейтральном статусе. Соответствующее решение указано на официальном сайте ITF.

Сообщается, что нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям к отбору, которые изложены в регламентах ITF.

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