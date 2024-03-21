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Рафаэль Надаль: Грунтовый сезон — моя цель

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Испанец поделился своими планами

Рафаэль Надаль: Грунтовый сезон — моя цель

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о подготовке к грунтовому сезону.

"Грунтовый сезон — моя цель. Я делаю всё возможное, работаю и стремлюсь к тому, чтобы начать грунтовый сезон. Но я не смею ничего прогнозировать, потому что в последнее время было непросто. К сожалению, мне приходится быть осторожным с прогнозами. Я не прекращаю тренироваться, стараюсь изо всех сил. Чувствую себя хорошо, но мне не совсем удаётся следовать запланированному графику. Надеюсь, скоро всё изменится", — приводит слова Надаля EFE.

Напомним, ранее стало известно, что Рафаэль Надаль заявился на турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля

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