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Майами. Фабиан Марожан сенсационно обыграл Алекса де Минора и вышел в четвертьфинал соревнований
Для этого венгерскому теннисисту потребовалось около двух часов
Фото: tenniskafe.com
Сегодня, 27 марта, на теннисном турнире серии "Мастерс" в Майами прошёл матч четвёртого круга между 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором и 57-й ракеткой из Венгрии Фабианом Марожаном.
Майами. Четвертый круг
Фабиан Марожан — Алекс де Минор 6:4, 0:6, 6:1
Матч продолжался 1 час 43 минуты. Де Минор отметился четырьмя эйсами, двумя двойными ошибками, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти. Марожан сделал три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.
Марожан в четвертьфинале "Мастерса" сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.
Напомним, что турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта.
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