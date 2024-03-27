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Майами. Фабиан Марожан сенсационно обыграл Алекса де Минора и вышел в четвертьфинал соревнований

Теннис

Для этого венгерскому теннисисту потребовалось около двух часов

Майами. Фабиан Марожан сенсационно обыграл Алекса де Минора и вышел в четвертьфинал соревнований

Фото: tenniskafe.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 марта, на теннисном турнире серии "Мастерс" в Майами прошёл матч четвёртого круга между 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором и 57-й ракеткой из Венгрии Фабианом Марожаном.

Майами. Четвертый круг

Фабиан Марожан — Алекс де Минор 6:4, 0:6, 6:1

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Де Минор отметился четырьмя эйсами, двумя двойными ошибками, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти. Марожан сделал три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.

Марожан в четвертьфинале "Мастерса" сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Напомним, что турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта.

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