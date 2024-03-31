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Цуренко поделилась первыми фото из Чарльстона
Украинка будет бороться за титул
Фото: WTA Tennis
Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка уже находится в Чарльстоне, где на следующей неделе стартует на турнире серии WTA500.
Наша спортсменка на своей официальной странице в Instagram разместила фотографии на фоне местных пейзажей.
Напомним, что ранее Свитолина
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