Цуренко поделилась первыми фото из Чарльстона

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка уже находится в Чарльстоне, где на следующей неделе стартует на турнире серии WTA500.

Соперницы украинок в Чарльстоне

Наша спортсменка на своей официальной странице в Instagram разместила фотографии на фоне местных пейзажей.