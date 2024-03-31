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Цуренко поделилась первыми фото из Чарльстона

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Украинка будет бороться за титул

Цуренко поделилась первыми фото из Чарльстона

Фото: WTA Tennis

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка уже находится в Чарльстоне, где на следующей неделе стартует на турнире серии WTA500.

Соперницы украинок в Чарльстоне

Наша спортсменка на своей официальной странице в Instagram разместила фотографии на фоне местных пейзажей.

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Напомним, что ранее Свитолина показала фото с тренировки в США.

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Леся Цуренко
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