Надаль может снова пропустить больше месяца из-за травмы

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль столкнулся с новой травмой спины, из-за которой может пропустить ещё шесть недель, пишет Sport.es со ссылкой на собственные источники.

Исходя из данной информации, издание делает вывод, что участие Надаля в турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) находится под вопросом.

Соревнования начнутся уже 7 апреля. Также маловероятным видится выступление Надаля в Барселоне и Мадриде.

Напомним, 37-летний Надаль пытался вернуться в тур на американской серии турниров, однако это не увенчалось успехом, теннисист заявил, что пока не готов к выступлению на подобном уровне.