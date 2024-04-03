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Надаль может снова пропустить больше месяца из-за травмы

Теннис

Ранее испанец сообщал, что этот сезон может стать последним для него

Надаль может снова пропустить больше месяца из-за травмы

Фото: Tennis365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль столкнулся с новой травмой спины, из-за которой может пропустить ещё шесть недель, пишет Sport.es со ссылкой на собственные источники.

Исходя из данной информации, издание делает вывод, что участие Надаля в турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) находится под вопросом.

Соревнования начнутся уже 7 апреля. Также маловероятным видится выступление Надаля в Барселоне и Мадриде.

Напомним, 37-летний Надаль пытался вернуться в тур на американской серии турниров, однако это не увенчалось успехом, теннисист заявил, что пока не готов к выступлению на подобном уровне.

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