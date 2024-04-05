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Тони Надаль: У Рафы физические трудности, особенно во время подачи
Испанец высказался о снятии теннисиста с турнира в Монте-Карло
Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал отказ от участия в "Мастерсе" в Монте-Карло (Монако). По словам специалиста, 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испытывает трудности во время игры и ещё не обрёл необходимые физические кондиции. Теннисисту необходима игровая практика перед Открытым чемпионатом Франции.
"Есть физические трудности, особенно во время подачи. Во всём остальном у него нет никаких проблем во время тренировок. Либо ты выкладываешься на все 100, либо лучше не участвовать", — приводит слова Тони Надаля EFE.
Напомним, ранее Рафаэль Надаль снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который стартует 7 апреля.
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