Рафаэль Надаль рассказал, когда может вернуться на корт

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, на каком турнире хотел бы вернуться в тур.

"У меня были проблемы с животом в течение нескольких месяцев. Я двигаюсь вперёд постепенно, день за днём, неделя за неделей. Я ничего не исключаю, но не могу сказать, что здесь я буду играть, а здесь нет. Я бы хотел сыграть в Барселоне. Но если не получится, то это случится в Мадриде", — сказал Надаль в интервью Teledeporte.

Отметим, что турнир категории АТР-500 в Барселоне пройдёт с 15 по 21 апреля.