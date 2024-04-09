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Рафаэль Надаль рассказал, когда может вернуться на корт
Испанец может сыграть на турнире в Барселоне
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, на каком турнире хотел бы вернуться в тур.
"У меня были проблемы с животом в течение нескольких месяцев. Я двигаюсь вперёд постепенно, день за днём, неделя за неделей. Я ничего не исключаю, но не могу сказать, что здесь я буду играть, а здесь нет. Я бы хотел сыграть в Барселоне. Но если не получится, то это случится в Мадриде", — сказал Надаль в интервью Teledeporte.
Отметим, что турнир категории АТР-500 в Барселоне пройдёт с 15 по 21 апреля.
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