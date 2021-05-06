В гостях как дома, в ожидании прерывания долгосрочных серий - анонс 21-го тура Второй лиги

Из-за того, что "Калуш" и "Черкащина" досрочно снялись с соревнований, винницкая "Нива" и мариупольский "Яруд" получили дополнительный выходной. Подопечные Цыткина воспользовались моментом, чтобы провести дружескую встречу на футбольном поле с собственными же болельщиками, а вот команде Олега Красноперова, после серии из четырех поражений кряду, не помешает отдых в принципе от футбола.

Группа А

"Чернигов" - "Ужгород". Лидер группы А отправится в 21-м туре в Чернигов, где его ждут местные "тигры", не проигрывающие в течение уже четырех матчей кряду! Правда закарпатский коллектив также закрыл рот критикам, обыграв "Подолье" (3:1) и добившись преимущества над главным конкурентом по личным встречам. К тому же "Ужгород" разгрузил зарплатную ведомость, не дожидаясь окончания сезона, Андрей Калай и Иван Капустей отпущены из клуба в статусе свободных агентов.

"Буковина" - "Карпаты" (Галыч). После резвого старта весной в виде шести побед кряду "Карпаты" набрали всего лишь одно очко в двух последних турах и снова поставили под сомнение свое повышение в классе. В 21-м же туре еще и ехать предстоит в Черновцы, где "Буковина" сыграет на фоне незапланированного поражения от "Чернигова" (1:2). Не сможет Евгений Коваленко рассчитывать и на своих лидеров - Артура Орната и Антона Калайтана, что, впрочем, оставляет фаворитом матча именно гостей.

"Подолье" - "Чайка". В поражении от "Ужгорода" пока что нет ничего страшного для подопечных Виталия Костышина, которые сломили сопротивление "Нивы" в региональном дерби и готовятся играть исключительно на победу против одной из слабейших команд группы А в весенней части сезона. "Чайка" набрала лишь три очка в последних восьми матчах, да и то посредством ничьих.

"Эпицентр" - "Оболонь-2". В этой паре соперники поменялись домашними матчами - в первом круге "Эпицентр" съездил в Бучу чтобы выиграть там со счетом 3:0. Теперь же пришла пора подопечных Александра Антоненко отдавать "долг" сопернику и отправляться на выезд. Делает это "Оболонь-2" на фоне трехматчевой серии без поражений, в рамках которой удалось обыграть "Карпаты" (Галыч) (2:0) и "Рубикон" (2:1). Правда Станислав Василенко и Дмитрий Сычевский не смогут помочь своим партнерам из-за дисквалификации.

"Рубикон" - "Диназ". Идентичная ситуация и в этой паре, где осенью "Диназ" принял "Рубикон" дома (2:0), хотя должен был отправляться на выезд. От пятиматчевой ничейной серии уже не смешно фанатам вышгородцев и с географическими соседями предстоит играть исключительно на победу, которая еще может оставить какие-то шансы в борьбе за повышение в классе. Вадим Новиков пропустит матч у "Рубикона".

"Волынь-2" - "Карпаты" (Львов). Все еще перед глазами матч первого круга, когда усиление "крестоносцев" Максимом Войтиховским сделало солидную разницу в пользу лучан (4:0). Но львовские "Карпаты" в 2021-м особенно сильны именно на выезде, где набрали семь очков в трех последних матчах. Кадровых потерь у обоих коллективов нет, но мне, почему-то, кажется, что "Карпаты" уедут домой с очками.

Группа Б

"Энергия" - "Металл". Вслед за успешным визитом к "Таврии" (3:0) лидер снова проэкзаменует еще одного хозяина поля в Новой Каховке. У подопечных Александра Кучера семиматчевая серия побед, а вратарь "Металла" Даниил Каневцев не пропускал уже в течение 630 минут в рамках чемпионата!

"Балканы" - "Кривбасс". Теплится еще надежда у запорожского "Металлурга", что в Маяках "Кривбасс" столкнется с трудностями и потеряет очки. Иначе предстоит играть исключительно на победу в очном матче на выезде с набравшими ход подопечными Геннадия Приходько. Правда, с учетом того, что Владимир Приемов у "Балкан" пропустит будущую встречу по причине дисквалификаций, шансов избежать поражения у подопечных Дениса Колчина минимум.

"Таврия" - "Днепр". Этой паре команд выпало открывать тур уже в четверг в Марьяновке. Причем игра предстоит не рядовая, а между самыми натуральными соседями по турнирной таблице. Хотя, даже с учетом пятиматчевой серии без поражений подопечных Столовицкого и всего лишь одного очка в трех последних турах, заработанного "Таврией", гандикап между оппонентами в таблице составляет внушительные семь баллов в пользу хозяев.

"Перемога" - "Никополь". Добыв первую викторию, начиная с ноября, в прошлом туре вскочила на шестое место и "Перемога". "Никополь" с 25-го апреля не выходил на поле и даже в случае гостевой победы подняться с предпоследней позиции после этого тура не сможет. Днепряне сыграют без дисквалифицированного Евгения Линкевича.

"Николаев-2" - "Реал Фарма". Противостояние двух конкурентов "Никополя" в битве за то, чтобы не быть последними в группе. Правда, с большой долей вероятности, дубль "корабелов" все же выше двенадцатого места подняться не сможет. В матче же с "фармацевтами" велики шансы "Николаева-2" даже на победу, учитывая ужасную статистику одесситов в гостевых встречах, в частности, скромные два гола, забитые ими в восьми поединках на выезде.