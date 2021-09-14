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Второлиговская Виктория прекратила сотрудничество с главным тренером

Вторая лига
(1 голосов)

Артем Радионов подал в отставку

Второлиговская Виктория прекратила сотрудничество с главным тренером

facebook.com/viktoriyafc

Новина українською

Второлиговская "Виктория" прекратила сотрудничество с главным тренером Артемом Радионовым.

Сообщается, что специалист покинул пост по собственному желанию.

Напомним, что "Виктория" занимает 13-е место в группе Б Второй лиги.

38-летний Радионов был главным тренером команды с 2015 года, дважды при нем "Виктория" становилась чемпионом Украины среди аматорских команд.

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В статье: Виктория (Николаевка)
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Источник:
ФК Виктория

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