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Второлиговская Виктория прекратила сотрудничество с главным тренером
Артем Радионов подал в отставку
facebook.com/viktoriyafc
Второлиговская "
Сообщается, что специалист покинул пост по собственному желанию.
Напомним, что "Виктория" занимает 13-е место в группе Б Второй лиги.
38-летний Радионов был главным тренером команды с 2015 года, дважды при нем "Виктория" становилась чемпионом Украины среди аматорских команд.
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Источник:ФК Виктория
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