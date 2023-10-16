Вторая лига. Сенсационные победы Металлурга-2 и Васта

Сегодня сыграли еще четыре матча тринадцатого тура во Второй лиге. Напомним, что игру между "Рухом-2" и "Звягелем" перенесли на более поздний срок из-за болезней и травм игроков "Звягеля".

В стартовом матче понедельника "Реал Фарма" принимала николаевский "Васт", который из-за нехватки игроков не смог сыграть в прошлом туре. В этом матче у николаевцев в запасе был всего один игрок. Однако набрать очки даже против такого соперника одесситы не смогли – 1:2. Таким образом, николаевцы впервые в сезоне побеждают. Возможно, пора руководству одесского клуба подумать о смене тренерского штаба?

"Локомотив" и "Карпаты-2" победителя не выявили – 1:1. Киевляне спаслись благодаря голу с пенальти на предпоследней минуте. Сенсацией завершилось противостояние между "Металлургом-2" и "Скалой 1911" – 3:2. Таким образом, запорожцы впервые за девять игр не проигрывают. Отметим дубль 20-летнего хавбека Иродовского.

В еще одном матче тура "Чайка" разгромила "Тростянец" - 3:0.

Вторая лига. 13-й тур

"Локомотив" - "Карпаты-2" 1:1

Голы: Титаренко (89, пен) – Сидун (10)

Удаление: Шут (70) - Скороход (70)

"Реал Фарма" - "Васт" 1:2

Голы: Барсуков (38) – Студенко (40, пен), Шмат (6, пен)

"Металлург-2" - "Скала 1911" 3:2

Голы: Толок (41), Иродовский (69, 90+3) - Яната (20), Николишин (62, пен)

Нереализованный пенальти: Хуссин (85)

"Чайка" - "Тростянец" 3:0

Голы: Эмере (33), Вечурко (55), Музыченко (66, пен)