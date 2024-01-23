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"Ты еще в игре?" Судаков потроллил воспитанника Шахтера, который перешел в аматорский клуб
Эдвард Кобак когда-то подавал большие надежды
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Воспитанник "
21-летний вингер на правах свободного агента покинул "Металлист" и трудоустроился в ФК "Лесное" - команду, которая занимает 4-е место в Высшей лиге чемпионата Киевской области.
В новой команде Кобак получил десятый игровой номер.
Интересно отреагировал на эту информацию звездный хавбек "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков.
"Коба, ты еще в игре?" – в ироничной манере написал Судаков в комментариях к посту.
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