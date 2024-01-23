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"Ты еще в игре?" Судаков потроллил воспитанника Шахтера, который перешел в аматорский клуб

Аматорский футбол
Обновлено

Эдвард Кобак когда-то подавал большие надежды

"Ты еще в игре?" Судаков потроллил воспитанника Шахтера, который перешел в аматорский клуб

instagram.com/fclisne2023

Новина українською

Воспитанник "Шахтера" Эдвард Кобак, который когда-то считался одним из главных талантов академии "горняков", продолжит карьеру в чемпионате Киевской области.

21-летний вингер на правах свободного агента покинул "Металлист" и трудоустроился в ФК "Лесное" - команду, которая занимает 4-е место в Высшей лиге чемпионата Киевской области.

В новой команде Кобак получил десятый игровой номер.

Интересно отреагировал на эту информацию звездный хавбек "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков.

"Коба, ты еще в игре?" – в ироничной манере написал Судаков в комментариях к посту.

"Ты еще в игре?" Судаков потроллил воспитанника Шахтера, который перешел в аматорский клуб - изображение 1
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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