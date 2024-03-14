  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Аматорский ФАПФ со следующего сезона намерен заявиться на Вторую лигу
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аматорский ФАПФ со следующего сезона намерен заявиться на Вторую лигу

Вторая лига
Обновлено

Об этом рассказал президент клуба

Аматорский ФАПФ со следующего сезона намерен заявиться на Вторую лигу

фото из свободных источников

Новина українською

Почётный президент аматорского клуба ФАПФ (футбольная академия Прикарпатья) из Ивано-Франковска Александр Бубен рассказал о планах клуба заявиться во Вторую лигу.

– Мы подались на аттестацию от ФАПФ и рассчитываем, что в конце мая получим второлиговую лицензию. Правда, уже с обновленным брендом и новой формой ведения хозяйственной деятельности, по сегодняшний день ФАПФ – это общественный союз, а по правилам профессиональный клуб должен быть, как минимум, ООО.

Для себя мы сделали выбор. Новый ФК зарегистрирован. Осталось сделать эту трансформацию из ФАПФ в новый бренд. Над этим работаем, привлечены лучшие разработчики брендов – компания "BRENDARI" и маркетинговое агентство "APROSTIR". Так что к концу весны выйдем уже с новой коммуникацией с обновленным брендом.

– Что известно о стадионе – месте проведения домашних матчей?

– Еще осенью специалисты из УАФ по соответствующим комитетам провели инспекцию наших стадионов. Прежде всего, стадиона наших партнеров – ИФТУНГ. Там были некоторые замечания с газоном. За это время мы сделали реконструкцию дренажной системы, установили табло, а уже весной восстановим качественный газон и будем поддерживать по общей договоренности эту арену в нормальной пригодности для Второй и, со временем, возможно, Первой лиги.

По теме
yellow-arrow
Реал Фарма. Одесский клуб нашел нового вратаря
yellow-arrow
Звягель представил нового тренера после ухода Шищенко
yellow-arrow
Второлиговский Звягель подпишет вингера из системы Арсенала, - СМИ
Вторая лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости