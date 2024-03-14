Аматорский ФАПФ со следующего сезона намерен заявиться на Вторую лигу

Почётный президент аматорского клуба ФАПФ (футбольная академия Прикарпатья) из Ивано-Франковска Александр Бубен рассказал о планах клуба заявиться во Вторую лигу .

– Мы подались на аттестацию от ФАПФ и рассчитываем, что в конце мая получим второлиговую лицензию. Правда, уже с обновленным брендом и новой формой ведения хозяйственной деятельности, по сегодняшний день ФАПФ – это общественный союз, а по правилам профессиональный клуб должен быть, как минимум, ООО.

Для себя мы сделали выбор. Новый ФК зарегистрирован. Осталось сделать эту трансформацию из ФАПФ в новый бренд. Над этим работаем, привлечены лучшие разработчики брендов – компания "BRENDARI" и маркетинговое агентство "APROSTIR". Так что к концу весны выйдем уже с новой коммуникацией с обновленным брендом.

– Что известно о стадионе – месте проведения домашних матчей?

– Еще осенью специалисты из УАФ по соответствующим комитетам провели инспекцию наших стадионов. Прежде всего, стадиона наших партнеров – ИФТУНГ. Там были некоторые замечания с газоном. За это время мы сделали реконструкцию дренажной системы, установили табло, а уже весной восстановим качественный газон и будем поддерживать по общей договоренности эту арену в нормальной пригодности для Второй и, со временем, возможно, Первой лиги.