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Аматорский ФАПФ со следующего сезона намерен заявиться на Вторую лигу
Об этом рассказал президент клуба
фото из свободных источников
Почётный президент аматорского клуба ФАПФ (футбольная академия Прикарпатья) из Ивано-Франковска Александр Бубен рассказал о планах клуба заявиться во
– Мы подались на аттестацию от ФАПФ и рассчитываем, что в конце мая получим второлиговую лицензию. Правда, уже с обновленным брендом и новой формой ведения хозяйственной деятельности, по сегодняшний день ФАПФ – это общественный союз, а по правилам профессиональный клуб должен быть, как минимум, ООО.
Для себя мы сделали выбор. Новый ФК зарегистрирован. Осталось сделать эту трансформацию из ФАПФ в новый бренд. Над этим работаем, привлечены лучшие разработчики брендов – компания "BRENDARI" и маркетинговое агентство "APROSTIR". Так что к концу весны выйдем уже с новой коммуникацией с обновленным брендом.
– Что известно о стадионе – месте проведения домашних матчей?
– Еще осенью специалисты из УАФ по соответствующим комитетам провели инспекцию наших стадионов. Прежде всего, стадиона наших партнеров – ИФТУНГ. Там были некоторые замечания с газоном. За это время мы сделали реконструкцию дренажной системы, установили табло, а уже весной восстановим качественный газон и будем поддерживать по общей договоренности эту арену в нормальной пригодности для Второй и, со временем, возможно, Первой лиги.
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