Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спарринг с аматорами. Черноморец определился с планами на международную паузу
У Черноморца свой план подготовки
Фото: ФК Чорноморець/Автор - невідомий
Одесский "Черноморец" составил план работы на паузу на матчи национальных сборных.
По инофрмации Sport.ua, подопечные Романа Григорчука, которые не были задействованы во вчерашней встрече с "Вересом" или же сыграли в ней меньшую часть времени, имели возможность сегодня компенсировать отсутствие игровой практики в
В дальнейших планах команды "моряков" еще один спарринг. На этот раз он будет своеобразным моделированием недельного игрового цикла. На 23 марта запланирована контрольная игра с одной из сильнейших любительских команд Одессы – "Титаном". Она состоится на учебно-тренировочной базе "Черноморца" в Совиньоне.
В ходе паузы в чемпионате в тренировочном лагере "моряков" будут отсутствовать двое игроков – Владимир Салюк и Максим Брагару. Оба защитника отправились в ряды молодежной сборной Украины (U-21) сразу же после поединка с "Ворсклой". "Молодежка" должна была вылетать на тренировочный сбор в Турцию, который будет предшествовать отборочному матчу молодежного чемпионата Европы 2025 года с Азербайджаном, из Кишинева, до которого из Одессы всего 180 километров.
Тем временем ожидается, что очередной тайм-аут позволит клубному лазарету "Черноморца" полностью опустеть. Его пациентами пока что являются двое – защитник Илья Путря и словенский полузащитник Йон Шпорн. Процесс восстановления обоих постепенно близится к завершению.
Популярное сейчас
- Путин отверг предложение Макрона по прекращению огня на время Олимпийских игр
- "Это принципиально". Юный украинец Бенфики выбрал между сборными Украины и Португалии
- Суперматч для сборной Украины, Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Верес вырывается из зоны прямого вылета и третье поражение Черноморца подряд. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО