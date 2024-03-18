Спарринг с аматорами. Черноморец определился с планами на международную паузу

Одесский "Черноморец" составил план работы на паузу на матчи национальных сборных.

По инофрмации Sport.ua, подопечные Романа Григорчука, которые не были задействованы во вчерашней встрече с "Вересом" или же сыграли в ней меньшую часть времени, имели возможность сегодня компенсировать отсутствие игровой практики в тренировочном матче с одесским "Реалом Фармой" . В этой игре "Черноморец" победил с крупным счетом 4:1.

В дальнейших планах команды "моряков" еще один спарринг. На этот раз он будет своеобразным моделированием недельного игрового цикла. На 23 марта запланирована контрольная игра с одной из сильнейших любительских команд Одессы – "Титаном". Она состоится на учебно-тренировочной базе "Черноморца" в Совиньоне.

В ходе паузы в чемпионате в тренировочном лагере "моряков" будут отсутствовать двое игроков – Владимир Салюк и Максим Брагару. Оба защитника отправились в ряды молодежной сборной Украины (U-21) сразу же после поединка с "Ворсклой". "Молодежка" должна была вылетать на тренировочный сбор в Турцию, который будет предшествовать отборочному матчу молодежного чемпионата Европы 2025 года с Азербайджаном, из Кишинева, до которого из Одессы всего 180 километров.

Тем временем ожидается, что очередной тайм-аут позволит клубному лазарету "Черноморца" полностью опустеть. Его пациентами пока что являются двое – защитник Илья Путря и словенский полузащитник Йон Шпорн. Процесс восстановления обоих постепенно близится к завершению.