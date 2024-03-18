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Черноморец: четыре гола на трех новичков

Премьер-лига

Контрольный матч с давним знакомым

Черноморец: четыре гола на трех новичков

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

На собственной клубной базе в Совиньоне одесский "Черноморец" провел сегодня очередной контрольный матч с традиционным спарринг-партнером. Им стал второлиговый "Реал Фарма", который уже в пятый раз за последние полтора месяца противостоит команде Романа Григорчука.

В этот раз "моряки" оказались сильнее "фармацевтов", выиграв с крупным счетом 4:1. В первом тайме хозяева поля забили уже на 10-й минуте, когда аргентинский новичок Фабрисио Альваренга точно пробил по цели. Однако на 34-й подопечные Андрея Пархоменко установили равновесие благодаря результативному удару Артема Мовчанюка. Но когда до перерыва оставалась одна минута, тот же Альваренга забил мяч "в раздевалку", выведя "Черноморец" вперед.

Второй тайм "Реал Фарма", в составе которого не было ряда основных игроков, не смог изменить счет, пропустив еще дважды. Сначала на 66-й минуте отличился новичок "Черноморца", нападающий Даниил Голуб, а на 70-й окончательную точку в спарринге поставил еще один новобранец, португальский легионер Жозе Гомес.

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