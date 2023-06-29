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Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Молдову на ЕИ, но выход в полуфинал зависит от другой игры

Пляжный футбол
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Вторая победа сине-желтых

Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Молдову на ЕИ, но выход в полуфинал зависит от другой игры

фото - beachsoccer.org.ua/

Новина українською

На Европейских Играх проходит третий тур группового этапа турнира по пляжному футболу. Сборная Украины сыграла со сборной Молдовы и выиграла со счетом 6:5. При этом по ходу игры преимущество украинской команды достигало четырех мячей, но в третьем периоде соперник смог сократить отставание до минимума.

Как известно, в первом туре сине-желтые обыграли Италию 6:5, а вот Швейцарии проиграли 2:4. Сейчас у Украины шесть очков, но и у Швейцарии столько, а у Италии – три. Эти команды сыграют между собой чуть позже. Если победит Швейцария – Украина попадет в четверку лучших, если Италия - будет считаться разница мячей и дополнительные показатели.

Швейцария с Италией начнут свой матч в 18:30.

Европейские игры. Пляжный футбол

Мужчины. Группа В. Третий тур
Украина – Молдова 6:5


Турнирное положение

Сборная И В П РМ О
1 Швейцария 2 2 0 13:6 6
2 Украина 3 2 1 14:14 6
3 Италия 2 1 1 11:10 3
4 Молдова 3 0 3 13:21 0

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В статье: Пляжный футбол
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