Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Молдову на ЕИ, но выход в полуфинал зависит от другой игры
Вторая победа сине-желтых
фото - beachsoccer.org.ua/
На Европейских Играх проходит третий тур группового этапа турнира по пляжному футболу. Сборная Украины сыграла со сборной Молдовы и выиграла со счетом 6:5. При этом по ходу игры преимущество украинской команды достигало четырех мячей, но в третьем периоде соперник смог сократить отставание до минимума.
Как известно, в первом туре сине-желтые обыграли Италию 6:5, а вот Швейцарии проиграли 2:4. Сейчас у Украины шесть очков, но и у Швейцарии столько, а у Италии – три. Эти команды сыграют между собой чуть позже. Если победит Швейцария – Украина попадет в четверку лучших, если Италия - будет считаться разница мячей и дополнительные показатели.
Швейцария с Италией начнут свой матч в 18:30.
Европейские игры. Пляжный футбол
Мужчины. Группа В. Третий тур
Украина – Молдова 6:5
Турнирное положение
|Сборная
|И
|В
|П
|РМ
|О
|1
|Швейцария
|2
|2
|0
|13:6
|6
|2
|Украина
|3
|2
|1
|14:14
|6
|3
|Италия
|2
|1
|1
|11:10
|3
|4
|Молдова
|3
|0
|3
|13:21
|0
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