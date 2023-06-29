Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Молдову на ЕИ, но выход в полуфинал зависит от другой игры

На Европейских Играх проходит третий тур группового этапа турнира по пляжному футболу. Сборная Украины сыграла со сборной Молдовы и выиграла со счетом 6:5. При этом по ходу игры преимущество украинской команды достигало четырех мячей, но в третьем периоде соперник смог сократить отставание до минимума.

Как известно, в первом туре сине-желтые обыграли Италию 6:5, а вот Швейцарии проиграли 2:4. Сейчас у Украины шесть очков, но и у Швейцарии столько, а у Италии – три. Эти команды сыграют между собой чуть позже. Если победит Швейцария – Украина попадет в четверку лучших, если Италия - будет считаться разница мячей и дополнительные показатели.

Швейцария с Италией начнут свой матч в 18:30.

Европейские игры. Пляжный футбол

Мужчины. Группа В. Третий тур

Украина – Молдова 6:5



Турнирное положение