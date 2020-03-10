Кубок Украины
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Цыганков вернулся в общую группу Динамо
Шапаренко все еще травмирован
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков вернулся в общую группу киевлян и готовится к матчу Кубка Украины с "Александрией".
Под вопросом остается участие в матче другого хавбека — Николая Шапаренко, который не играл недавний матч УПЛ в Александрии из-за простуды.
Напомним, что кубковый матч "Динамо" – "Алексндрия" состоится в среду 11 марта и начнется в 19:30.
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Источник:Команда №1
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