Цыганков вернулся в общую группу Динамо

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков вернулся в общую группу киевлян и готовится к матчу Кубка Украины с "Александрией".

Под вопросом остается участие в матче другого хавбека — Николая Шапаренко, который не играл недавний матч УПЛ в Александрии из-за простуды.

Напомним, что кубковый матч "Динамо" – "Алексндрия" состоится в среду 11 марта и начнется в 19:30.