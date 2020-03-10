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Цыганков вернулся в общую группу Динамо

Кубок Украины
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Шапаренко все еще травмирован

Цыганков вернулся в общую группу Динамо
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков вернулся в общую группу киевлян и готовится к матчу Кубка Украины с "Александрией".

Под вопросом остается участие в матче другого хавбека — Николая Шапаренко, который не играл недавний матч УПЛ в Александрии из-за простуды.

Напомним, что кубковый матч "Динамо" – "Алексндрия" состоится в среду 11 марта и начнется в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Николай Шапаренко Виктор Цыганков
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Источник:
Команда №1

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