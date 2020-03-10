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Минай - Ингулец. Анонс и прогноз матча Кубка Украины

Кубок Украины
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Минай - Ингулец: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.03.2020 ⋊ Кубок Украины онлайн на UA-Футбол

Минай - Ингулец. Анонс и прогноз матча Кубка Украины
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Украины. Четвертьфинал. Украина. Минай. "Минай Арена". 11.03.2020. 15:00. Видеотрансляция – YouTube; арбитр в поле – Александр Омельченко

Это особая пара четвертьфинала. Пара, которая гарантирует нам, что в полуфинале национального кубка 2019/20 сыграет представитель Первой лиги. Не уникально, ведь история турнира знает случаи, когда до полуфинала доходили даже представители Второй лиги. Также в прошлом сезоне не представителю УПЛ удалось дойти до финала соревнования, но все это не лишает отчетное противостояние футбольной романтики. Если "Альянс" из Липовой Долины не сотворит сенсацию в матче с "Мариуполем", то именно "Минай" или "Ингулец" будет отстаивать интересы не элитной футбольной общественности на финишной прямой турнира.

Кубок Украины. Четвертьфинал
Минай. "Минай Арена"
Арбитр в поле – Александр Омельченко (Славянск)

"Минай" (Минай, Закарпатская область) 15:00 "Ингулец" (Петрово, Кировоградская область)

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ИЗЮМИНКА

После победы над "Львовом" в 1/8-й финала турнира представители минайского клуба не боялись получить в соперники еще одну команду из УПЛ. Наоборот, были даже такие пожелания, ведь подобный жребий гарантировал представителю ужгородского района игру на своем поле. Для минайцев родные стены – важный фактор, поэтому домашний статус поединка с "Ингульцом", который определился не регламентом (ведь соперники представляют один и тот же дивизион), а жребием, можно считать своеобразным подарком судьбы. Но вот примет ли его команда Василия Кобина – тот еще вопрос.

В этом сезоне "Минай" уже противостоял "Ингульцу" и не проиграл ему. Было это как раз на чужой для закарпатцев территории – в Петрово. А вот дома в рамках Первой лиги "Минай примет "Ингулец" как раз после кубкового противостояния – во втором после возобновления туре Первой лиги.

"Ингулец" смело можно называть кубковой командой. В последних девяти поединках этого турнира представитель Центральной Украины потерпел лишь одно поражение – в финале прошлогоднего розыгрыша от "Шахтера". По убеждению президента "Ингульца" Александра Поворознюка, кубковые игры – это своеобразная репетиция матчей УПЛ, к которым так стремится клуб из Петрово. В прошлом сезоне удалось добыть три подряд победы над представителями УПЛ – "Мариуполем", "Карпатами" и "Зарей". В текущем розыгрыше под натиском "Ингульца" не устояли те же "Карпаты" и "Днепр-1".

Для "Миная" это будет восьмой в истории матч в программе Кубка Украины и шестой домашний. До сих пор закарпатцы потерпели лишь одно поражение – от "Динамо" в 1/8-й финала прошлогоднего турнира. Четвертьфинал – уже историческое достижение для молодой команды, а полуфинал потенциально может стать сказкой наяву.

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ РАСКЛАДЫ

Обе команды – в равных условиях. Первая лига стартует лишь в конце марта, поэтому команды готовились к этому поединку благодаря спаррингам и тренировкам. И "Минай", и "Ингулец" зимнюю подготовку проводили не только дома, но и в Турции. У закарпатцев был один заморский сбор, у "Ингульца" – два. Подопечные Сергея Лавриненко в Турции сыграли семь контрольных поединков, в которых добыли шесть побед. "Минай" в Ужгороде и Турции в период с середины января до начала марта сыграл пятнадцать матчей и добыл шесть побед.

Произошли и обновления в списке игроков. Роберт Гегедош ушел из "Миная" и больше не вернется, как это было раньше. Присоединились к команде Андрей Ткачук, Роман Никитюк, братья Луцивы, Дмитрий Сартина, Владимир Доронин и Богдан Оринчак (на правах аренды).

Усиление "Ингульца" по именам звучит громче – чего стоит хотя бы Младен Бартулович. Игорь Загальский, Артем Чорний, Николай Квасный – футболисты тоже именитые для Первой лиги. Будет интересно понаблюдать за тем, как тренеры распорядятся имеющимся ресурсом.

ПРОГНОЗ – победа "Миная" 2:1

Родные стены – серьезный вспомогательный фактор. Тем более, у "Миная" априори мотивация должна быть выше, ведь "Ингулец" уже играл в финале турнира, а сейчас живет мечтой выхода в УПЛ. Подопечные Лавриненко без боя не сдадутся, но вряд ли смогут сломать "Минаю" позвоночник.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий "не гарантирует выигрыша

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В статье: Кубок Украины Ингулец (Петрово) ФК Минай
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