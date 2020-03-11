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Разговор Лавриненко с Кобиным, горы и повозка с шинами – Ингулец на Закарпатье

Кубок Украины
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Видеообзор дня

Разговор Лавриненко с Кобиным, горы и повозка с шинами – Ингулец на Закарпатье
Новина українською

"Ингулец" готовится к матчу 1/4 Кубка Украины с ФК "Минай", который состоится сегодня в одноименном селе возле Ужгорода (начало игры в 15:00).

Клуб продемонстрировал видео со вчерашнего дня команды. Коуч Сергей Лавриненко давал наставления игрокам, провел тренировку на поле, а затем - теоретическое занятие.

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Притом на стадионе "Минай" вчера между собой пересеклись хозяева и гости. А главные тренеры, Василий Кобин и Сергей Лавриненко, нашли несколько минут для разговора.

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В статье: Василий Кобин Кубок Украины Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко ФК Минай Минай
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Источник:
Інгулець

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