Кубок Украины
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Разговор Лавриненко с Кобиным, горы и повозка с шинами – Ингулец на Закарпатье
Видеообзор дня
"Ингулец" готовится к матчу 1/4 Кубка Украины с ФК "Минай", который состоится сегодня в одноименном селе возле Ужгорода (начало игры в 15:00).
Клуб продемонстрировал видео со вчерашнего дня команды. Коуч Сергей Лавриненко давал наставления игрокам, провел тренировку на поле, а затем - теоретическое занятие.
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Притом на стадионе "Минай" вчера между собой пересеклись хозяева и гости. А главные тренеры, Василий Кобин и Сергей Лавриненко, нашли несколько минут для разговора.
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Источник:Інгулець
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