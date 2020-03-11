Разговор Лавриненко с Кобиным, горы и повозка с шинами – Ингулец на Закарпатье

"Ингулец" готовится к матчу 1/4 Кубка Украины с ФК "Минай", который состоится сегодня в одноименном селе возле Ужгорода (начало игры в 15:00).

Клуб продемонстрировал видео со вчерашнего дня команды. Коуч Сергей Лавриненко давал наставления игрокам, провел тренировку на поле, а затем - теоретическое занятие.

Притом на стадионе "Минай" вчера между собой пересеклись хозяева и гости. А главные тренеры, Василий Кобин и Сергей Лавриненко, нашли несколько минут для разговора.