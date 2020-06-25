Экс-тренер Ворсклы и Мариуполя о полуфинале Кубка: Ключевой момент - травмы Яворского и Мишнева

Иван Балан в течение многих лет работал тренером и в "Мариуполе" и в "Ворскле". И вот вчера команды в драматичном кубковом полуфинальном поединке решали, кто из них будет играть в финале. Кореспондент UA-Футбол попросил Ивана Дмитриевича поделится впечатлением об игре обеих команд.

- Непросто смотреть матчи команд, в которых вы долгое время работали?

- Да, для меня обе команды родные, поэтому трудно было отдать кому-то предпочтение. В команде "Ворскла" играло десять человек, с которыми мне пришлось работать, а в "Мариуполь" шесть таких игроков выходило на поле. Как и за кого болеть? Такое впечатление, что я находился вместе с тренерами на лавке. Я им сочувствую, сколько потрачено нервов, эмоций и здоровья. Можно только представить, что творится в душе у тех, кто в драматичном поединке проиграл за выход в финал в серии пенальти! Была бы моя воля, запустил бы в финал две команды. Они этого заслужили. И хочется поблагодарить два коллектива за качественный футбол. Они играли осмысленно, контролировали мяч, не было бей-беги. Думаю, болельщики, сидя возле телевизора, получили огромное удовольствие от увиденного триллера.

- Как вы оцените выступление соперников?

- Играли две равные команды. Может было одно отличие – "Ворскла" по возрасту чуть старше и опытнее, а опыт в футболе играет важную роль. Показалось, что "Мариуполь" осторожничал. Нельзя сказать, что они играли вторым номером, но больше действовали на контратаках. Полтавчане использовали позиционные атаки и фланги. Очень понравились связки у обеих команд: Пердута и Кане - когда последний уходил в середину, освобождая бровку, а защитник подключался; у азовцев Топалов и Чурко. По этим флангам шла острота. Как было сказано раньше, команды дорожили мячом, старались доводить атаки за счет комбинационных и индивидуальных действий до завершающих ударов. Не было такого, что кто-то из игроков брал мяч и просто бил вперед в надежде на последующую борьбу. После потери мяча полтавчане сразу же накрывали соперника в той же зоне, а азовцы немного откатывались в середину, занимали позиции и также применяли прессинг. Получился кубковый сумасшедший матч. Игроки с первых минут были собраны, защита старалась как можно меньше допустить ошибок.

Очень радует, что команды выдержали темп игры, и в дополнительное время были силы, чтобы биться до конца. Единственно был отрезок матча - минут 15 до конца основного времени, когда "Мариуполь" немного просел физически, уступив инициативу. "Ворскле" воспользовалась этим и сравняла счет. В эти 15 минут для "Мариуполя" негативно сказалась замена Яворского из-за травмы и Мишнева, видимо, по той же причине. Это был ключевой момент для хозяев. На сегодняшний день Мишнев - ведущий игрок, мотор команды, умеющий связать действия между линиями обороны и атаки. Этот незначительный факт отразился на игре мариупольцев, чтобы дожать соперника и забить такой нужный второй мяч. А серия послематчевых ударов - это лотерея, игра нервов. Полтавчане старше и нервы у них оказались крепче, в том числе у молодого вратаря Исенко. Рад, что мне пришлось с ним также поработать! Победителю - успехов в финале, а проигравшим быстрее восстановится морально для дальнейших баталий.

- Вы в своей футбольной карьере были вратарем. Можете вспомнить что-то подобное о себе на примере Исенко?- В 1973 году, когда играл за николаевский "Судостроитель", выступавший во второй Союзной лиге, было правило: если матч заканчивался вничью, то пробивали серию 11-метровых ударов. В первой игре Сицинский не смог выручить команду, и в дальнейшем главный тренер Евгений Лемешко, также бывший вратарь, начал выпускать меня в конце матчей под серию ударов. Раз выручил, затем в следующее игре, и после таких удачных сейвов постепенно тренер доверил место в составе. Моя задача была один два удара "выхватить", а такие игроки как Селецкий, Кималов, Сатаев, Деревяга, Аверьянов свои пять забивали. Хотя мог и играл в роли нападающего, и даже забивал во Второй лиге.