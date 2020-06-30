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Финал Кубка Украины покажут два украинских телеканала

Кубок Украины
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Финал Кубка Украины покажут два украинских телеканала
Новина українською

Стало известно, на каких украинских каналах любители футбола смогут посмотреть финал Кубка Украины, в котором 8 июля в Харькове трофей разыграют "Динамо" и "Ворскла".

Как сообщил директор каналов "Футбол" Александр Денисов, финал будет транслироваться на каналах "Футбол 1" и "UA:Перший".

"Хорошие новости для всех телезрителей канала "Футбол". Мы покажем в прямой трансляции финал Кубка Украины. Вывеска интригующая - "Динамо" против "Ворсклы". "Ворскла" будет стараться повторить свой успех 11-летней давности. Согласно наших обязательств перед УАФ, мы будем освещать прямую трансляцию в формате 1/8 финала Лиги чемпионов. Это подразумевает минимум 15 камер во время трансляции, две из них - это камеры высокой четкости и повтора.

Трансляция будет доступна как в стандартном разрешении, так и в HD-качестве. Также 6-7 камер будут обслуживать предматчевую студию до игры, разбор всех ее "вкусностей" и после матча разбор всех моментов и голов. Мы готовим большой футбольный праздник для всех телезрителей. Трансляция будет осуществляться в параллельном показе как на канале "Футбол", так и на одном из эфирных телеканалов. В этом сезоне это будет "UA:Перший". Мы будем показывать матч, церемонию и все, что будет предвосхищать поединок до и после", - сказал Денисов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Денисов Динамо (Киев) ТК Футбол UA:Перший
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Источник:
ТК Футбол

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