Александрия – Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция

В этом матче встречаются две команды из одной Кировоградской области. Опытнее в УПЛ "Александрия" принимает всегда крепкого в Кубке новичка лиги, который как раз в этих соревнованиях уже два года подряд удивляет футбольную Украину.

Кубок Украины, третий круг

30.09.2020, 18:30

Александрия, КСК "Ника"

"Александрия" - "Ингулец" (Петрово)

Видеотрансляция поединка