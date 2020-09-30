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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия – Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
(1 голосов)
Александрия – Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

В этом матче встречаются две команды из одной Кировоградской области. Опытнее в УПЛ "Александрия" принимает всегда крепкого в Кубке новичка лиги, который как раз в этих соревнованиях уже два года подряд удивляет футбольную Украину.

Кубок Украины, третий круг

30.09.2020, 18:30

Александрия, КСК "Ника"

"Александрия" - "Ингулец" (Петрово)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Кубок Украины ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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