Кубок Украины
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Александрия – Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция
В этом матче встречаются две команды из одной Кировоградской области. Опытнее в УПЛ "Александрия" принимает всегда крепкого в Кубке новичка лиги, который как раз в этих соревнованиях уже два года подряд удивляет футбольную Украину.
Кубок Украины, третий круг
30.09.2020, 18:30
Александрия, КСК "Ника"
"Александрия" - "Ингулец" (Петрово)
Видеотрансляция поединка
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