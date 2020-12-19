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Чижевский: Агробизнес может сыграть с Шахтёром в Киеве
Наставник не уверен по поводу места проведения поединка
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский поделился ожиданиями от матча против "Шахтера" в Кубке Украины.
"Если откровенно, я очень хотел, чтобы пересеклись кубковые пути нашей команды и одного из грандов украинского футбола.
Теперь остается надеяться, что в начале марта в Волочиске обойдется без капризов погоды, отступит коронавирус, и местные болельщики смогут посетить этот матч, который, без преувеличения, может стать спортивным событием года на Подолье.
Хотя "Агробизнес" будет готовить и запасной вариант. Если все же не обойдется без форс-мажора, придется предложить "Шахтеру" сыграть в Киеве", – цитирует наставника сайт УАФ.
Матч "Агробизнес" – "Шахтер" запланирован на 3 марта.
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