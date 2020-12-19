Чижевский: Агробизнес может сыграть с Шахтёром в Киеве

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский поделился ожиданиями от матча против "Шахтера" в Кубке Украины.

"Если откровенно, я очень хотел, чтобы пересеклись кубковые пути нашей команды и одного из грандов украинского футбола.

Теперь остается надеяться, что в начале марта в Волочиске обойдется без капризов погоды, отступит коронавирус, и местные болельщики смогут посетить этот матч, который, без преувеличения, может стать спортивным событием года на Подолье.

Хотя "Агробизнес" будет готовить и запасной вариант. Если все же не обойдется без форс-мажора, придется предложить "Шахтеру" сыграть в Киеве", – цитирует наставника сайт УАФ.