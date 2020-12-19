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Чижевский: Агробизнес может сыграть с Шахтёром в Киеве

Кубок Украины
(1 голосов)

Наставник не уверен по поводу места проведения поединка

Чижевский: Агробизнес может сыграть с Шахтёром в Киеве
Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский поделился ожиданиями от матча против "Шахтера" в Кубке Украины.

"Если откровенно, я очень хотел, чтобы пересеклись кубковые пути нашей команды и одного из грандов украинского футбола.

Теперь остается надеяться, что в начале марта в Волочиске обойдется без капризов погоды, отступит коронавирус, и местные болельщики смогут посетить этот матч, который, без преувеличения, может стать спортивным событием года на Подолье.

Хотя "Агробизнес" будет готовить и запасной вариант. Если все же не обойдется без форс-мажора, придется предложить "Шахтеру" сыграть в Киеве", – цитирует наставника сайт УАФ.

Матч "Агробизнес" – "Шахтер" запланирован на 3 марта.

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В статье: Александр Чижевский Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (7)
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ГенриВол (Волочиськ)
19.12.2020 в 16:40
З такою зимою прийдеться у Волочиську раза три траву стригти. Шо там готовити поле.
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+6
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.12.2020 в 16:21
Все, кроти вже у півфіналі, технар.
Ответить
+3
-5
Mike50 (M)
19.12.2020 в 16:27
почему технар, если они заранее договорятся играть в Киеве?
Ответить
+5
-3
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 16:29
кротовня даст команду Павелку, тот придумает.... не впервой...
+2
-5
avatar
таврия19752009 (симферополь)
19.12.2020 в 16:54
Тут говорят про Киев стадион.но Боккасу не переубедить ему лично Павелко вчера сказал технарь
+3
-3
aleks68
19.12.2020 в 17:01
два упоротых долб....ба -конченная шалава бокасса и е...... просто квашин уже тут со своими никому не нужными высерами. лишь бы гавкнуть и отлизать суркису.
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+4
-2
Просто Квашин (Харьков)
19.12.2020 в 17:06
По отлизыванию старпер ты гениален... Все дальнебойщики знают, где и когда тебя можно подобрать на окружной....
+2
-3


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