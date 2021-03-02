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Вирт: Матч с Зарей для Вереса в 1/4 финала Кубка Украины - настоящий праздник
Поединок состоится 3 марта
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против "Зари".
"Хочется как можно скорее провести первую официальную игру в 2021 году. Для нашей команды матч с "Зарей" - настоящий праздник. Некоторые наши ребята впервые будут проверять свои силы на фоне такого соперника.
Понимаем, что "Заря" - очень мощная команда. Больше месяца на сборе готовились к этому противостоянию, к весенней части сезона в целом. Считаю, что поработали очень плодотворно. Верю в свою команду. Уверен, что ребята смогут дать бой одному из лидеров Премьер-лиги. По структуре игры "Заря" не уступает "Динамо" и "Шахтеру". Понимаем силу соперника, но у нас есть шансы", - сказал Юрий Вирт.
Напомним, что матч "Верес" - "Заря" состоится завтра, 3 марта на стадионе "Авангард" в Луцке. Начало поединка в 14:00.
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