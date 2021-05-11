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Забарный: Радует, что в финале Кубка будут противостоять две играющие команды

Кубок Украины
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Финал Кубка уже в четверг

Забарный: Радует, что в финале Кубка будут противостоять две играющие команды

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный в интервью Футбол NEWS поделился мыслями о предстоящем матче финала Кубка Украины против "Зари".

"Конечно, это очень ответственная игра для нас. Мы хотим выиграть этот Кубок, так как играем только на победу.

"Заря" - непростой противник, но это ничего не меняет. Будем настраиваться и готовиться к этой игре. У "Зари" хорошие игроки, они играют во владении мяча и это радует, что будут противостоять две играющие команды", - сказал Забарный.

Напомним, что финальный матч Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится в четверг, 13 мая. Поединок пройдет в Тернополе на городском стадионе им. Романа Шухевича и начнется в 19:00.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
ТК Футбол

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