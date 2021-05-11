Забарный: Радует, что в финале Кубка будут противостоять две играющие команды

Защитник " Динамо " Илья Забарный в интервью Футбол NEWS поделился мыслями о предстоящем матче финала Кубка Украины против "Зари".

"Конечно, это очень ответственная игра для нас. Мы хотим выиграть этот Кубок, так как играем только на победу.

"Заря" - непростой противник, но это ничего не меняет. Будем настраиваться и готовиться к этой игре. У "Зари" хорошие игроки, они играют во владении мяча и это радует, что будут противостоять две играющие команды", - сказал Забарный.