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Забарный: Радует, что в финале Кубка будут противостоять две играющие команды
Финал Кубка уже в четверг
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "
"Конечно, это очень ответственная игра для нас. Мы хотим выиграть этот Кубок, так как играем только на победу.
"Заря" - непростой противник, но это ничего не меняет. Будем настраиваться и готовиться к этой игре. У "Зари" хорошие игроки, они играют во владении мяча и это радует, что будут противостоять две играющие команды", - сказал Забарный.
Напомним, что финальный матч Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится в четверг, 13 мая. Поединок пройдет в Тернополе на городском стадионе им. Романа Шухевича и начнется в 19:00.
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