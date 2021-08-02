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Стали известны судейские назначения на матчи первого этапа Кубка Украины
Все игры состоятся 4 августа
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/2022.
Кубок Украины-2021/2022. Первый предварительный этап
4 августа (среда)
"Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.) - МФА (Мукачево). Подмонастырь. Стадион "Феникс-Арена". 15.00. Арбитр - Вакулко И.А. (Ровно)
"Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев". Львов. Стадион "Украина". 18.00. Арбитр - Фирсов Н.А. (Ровно)
"Левый берег" (Киев) - СК "Полтава". Киев. Стадион "Левый Берег". 18.00. Арбитр - Назаров Е.Е. (Харьков)
"Скорук" (Томаковка) - ФК "Тростянец" (Сумская обл.). Никополь. Стадион "Электрометаллург". 17.00. Арбитр - Усова К.И. (Киевская обл.)
"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - "Любомир" (Ставище). Полтава. Стадион "Локомотив". 17.00. Арбитр - Хамходера А.А. (Харьков)
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