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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны судейские назначения на матчи первого этапа Кубка Украины

Кубок Украины
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Все игры состоятся 4 августа

Стали известны судейские назначения на матчи первого этапа Кубка Украины

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Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2021/2022.

Кубок Украины-2021/2022. Первый предварительный этап

4 августа (среда)

"Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.) - МФА (Мукачево). Подмонастырь. Стадион "Феникс-Арена". 15.00. Арбитр - Вакулко И.А. (Ровно)

"Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев". Львов. Стадион "Украина". 18.00. Арбитр - Фирсов Н.А. (Ровно)

"Левый берег" (Киев) - СК "Полтава". Киев. Стадион "Левый Берег". 18.00. Арбитр - Назаров Е.Е. (Харьков)

"Скорук" (Томаковка) - ФК "Тростянец" (Сумская обл.). Никополь. Стадион "Электрометаллург". 17.00. Арбитр - Усова К.И. (Киевская обл.)

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - "Любомир" (Ставище). Полтава. Стадион "Локомотив". 17.00. Арбитр - Хамходера А.А. (Харьков)

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В статье: Любомир (Ставище) СК Полтава Олимпия (Савинцы) Скорук (Томаковка) Левый берег (Киев) Мункач (Мукачево) Карпаты (Львов) ФК Тростянец
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Источник:
УАФ

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