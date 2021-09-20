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Балакин рассудит матч Металлист - Десна. Судейские назначения на 1/16 финала Кубка Украины
Поединки будут без системы VAR
Фото: dynamomania.com
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи четвертого этапа (1/16 финала) розыгрыша Vbet Кубка Украины сезона-2021/2022.
Кубок Украины-2021/2022. Четвертый этап (1/16 финала)
21 сентября (вторник)
"Николаев" (Николаев) - "Рух" (Львов). Николаев. Центральный городской стадион. 17.00. Арбитр - Абдула А.Б. (Харьков)
"Металлист" (Харьков) - "Десна" (Чернигов). Харьков. ОСК "Металлист". 19.00. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.)
22 сентября (среда)
"Таврия" (Симферополь) - "Александрия" (Александрия). Марьяновка. Стадион "Марьяновка". 13.00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье)
"ЛНЗ" (Черкассы) - "Ингулец" (Петрово). Черкассы. Стадион "Черкассы Арена". 15.00. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий)
"ВПК-Агро" (Вишневое) - "Днепр-1" (Днепр). Днепр. Стадион "Метеор". 17.00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков)
"Волынь" (Луцк) - "Мариуполь" (Мариуполь). Луцк. Стадион "Авангард". 17.00 Арбитр - Романов В.М. (Днепр)
"Оболонь" (Киев) - "Верес" (Ровно). Киев. Стадион "Оболонь Арена". 19.00. Арбитр - Козык Я.В. (Мукачево)
23 сентября (четверг)
"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Металлист 1925" (Харьков). Дунаевцы. Стадион "Колос". 13.00. Арбитр - Новохатний В.В. (Киев)
"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Львов" (Львов). Горишние Плавни. Стадион "Юность". 15.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса)
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Черноморец" (Одесса). Ивано-Франковск. Стадион "Рух". 17.00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Минай" (Минай). Суммы. Стадион "Юбилейный". 19.00. Арбитр - Дердо А.В. (Черноморск)
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