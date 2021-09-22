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Дебютант Руха: Мы были фаворитами в матче против Николаева

Кубок Украины
(1 голосов)

Глеб Савчук - о победе и своем дебюте за львовскую команду

Дебютант Руха: Мы были фаворитами в матче против Николаева

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник и дебютант "Руха" Глеб Савчук прокомментировал победу над "Николаевом" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

"Конечно, очень приятно победить в Кубке и пройти дальше. Я очень рад дебютировать за "Рух", сегодня осуществилась моя мечта. Это большой день для меня и моих родных, спасибо им за поддержку. Также благодарен нашим болельщикам за их поддержку.

И хочу сказать, что эта победа - для нашего тренера Леонида Станиславовича. Мы были фаворитами этого матча, а удаление соперника помогло нам. У нас умелые игроки, поэтому мы и довели дело до логического завершения", - сказал Савчук.

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В статье: МФК Николаев Рух (Львов) Глеб Савчук
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (0)
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dabo70
22.09.2021 в 10:11
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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