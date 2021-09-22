Дебютант Руха: Мы были фаворитами в матче против Николаева

Защитник и дебютант "Руха" Глеб Савчук прокомментировал победу над "Николаевом" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

"Конечно, очень приятно победить в Кубке и пройти дальше. Я очень рад дебютировать за "Рух", сегодня осуществилась моя мечта. Это большой день для меня и моих родных, спасибо им за поддержку. Также благодарен нашим болельщикам за их поддержку.

И хочу сказать, что эта победа - для нашего тренера Леонида Станиславовича. Мы были фаворитами этого матча, а удаление соперника помогло нам. У нас умелые игроки, поэтому мы и довели дело до логического завершения", - сказал Савчук.