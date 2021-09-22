Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дебютант Руха: Мы были фаворитами в матче против Николаева
Глеб Савчук - о победе и своем дебюте за львовскую команду
Фото: ФК Рух
Защитник и дебютант "Руха" Глеб Савчук прокомментировал победу над "Николаевом" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Украины.
"Конечно, очень приятно победить в Кубке и пройти дальше. Я очень рад дебютировать за "Рух", сегодня осуществилась моя мечта. Это большой день для меня и моих родных, спасибо им за поддержку. Также благодарен нашим болельщикам за их поддержку.
И хочу сказать, что эта победа - для нашего тренера Леонида Станиславовича. Мы были фаворитами этого матча, а удаление соперника помогло нам. У нас умелые игроки, поэтому мы и довели дело до логического завершения", - сказал Савчук.
Популярное сейчас
- Первый ассист Малины, шок-контент от Металлиста и тащер Суарес. Главные новости за 21 сентября
- Серия А. Ассист Малиновского, победа и лучшая игра Аталанты в сезоне, камбек и победа Интера
- Уверенная поступь харьковчан. Металлист - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча
- Директор Десны: Есть волнение касательно арбитра в матче с Металлистом
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО